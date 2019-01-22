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İstanbul'da hastane bahçesinde dehşet!

İstanbul'da bulunan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde Ahmet Eröz isimli bir şahıs herkesin gözü önünde kendini silahla vurarak intihara teşebbüs etti.

22 Ocak 2019 Salı 17:24
İstanbul'da hastane bahçesinde dehşet!

Olay İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Ahmet Eröz (35) isimli bir şahıs hastane bahçesine gelerek yanında bulunan silahı göğsüne dayadı.

Eröz’ü gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Eröz’ü ikna etmek için uzun uğraş verdi. Ancak ikna olmayan şahıs göğsüne dayadığı silahı ateşledi.

Ağır yaralanan Eröz’e ilk müdahaleyi olay yerine hazır bulunan sağlık ekipleri yaptı. Durumu ağır olan şahıs hemen Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eröz’ün sağlık durumu ciddiyetini korurken polis ekipleri yaptığı incelmede talihsiz adamın cebinde boşanma evrakları bulundu. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:24
  1. İstanbul
  2. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Bağcılar
  4. Ahmet Eröz

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