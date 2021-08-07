  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hem faşist hem zorba! CHP'li Başkan Tanju Özcan şimdi de tehdide başladı

Yeni Asır'ın manşeti ile kudurdular! 'Siz hangi ülkenin sanatçısısınız?'

CHP'li başkan günler sonra Muğla'ya 1 helikopter getirebildi!

Yüzlerine tükürsen 'şükür' diyecekler! İçişleri Bakanlığı'ndan Sedef Kabaş ve beraberindekilerin yalanına ilişkin açıklama

CHP'nin arka bahçesi THK için Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan itiraf: Büyük yolsuzluklar var

'Ar damarı çatlamış'lık bu olsa gerek! Selahattin Demirtaş'tan Akit hakkında suç duyurusu

Ünlülerin 'ne idüğü belirsiz' estetik doktoru, Azerbaycanlı askerleri hedef aldı!

T24'ün İmam Hatip düşmanlığı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in biyografisinde İmam Hatip'i öne çıkarttılar

İhsan Şenocak Hoca Yağmur Duası'nı alaya alan müptezellere Efendimiz'in (SAV) Hadis-i Şerifi ile cevap verdi!

Uğur Dündar itiraf etmişti! İsmail Saymaz'ı Yılmaz Özdil mi yedi?
Kardeş ülkeden Türkiye'ye destek! Bölgeye geldiler
Bakan Süleyman Soylu'nun acı günü
'Madalyamı Cumhurbaşkanıma hediye ediyor
Fener'in yeni sol beki takımla çalıştı
Yaşam İstanbul’da hafta sonu denize girmek yasak mı? İstanbul denize girme yasağı olan ilçeler
Yaşam

İstanbul’da hafta sonu denize girmek yasak mı? İstanbul denize girme yasağı olan ilçeler

Hafta sonu denize girmek yasak mı? İstanbul’da sağanak yağmur bekleniyor. Bu sebeple bazı ilçelerde denize germek yasaklandı. Peki, hafta sonu hangi ilçelerde denize girmek yasak?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 13:29:00 -
İstanbul’da hafta sonu denize girmek yasak mı? İstanbul denize girme yasağı olan ilçeler

İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı. Peki, Pazar günü denize girmek yasak mı İstanbul

İstanbul’da hafta sonu denize girmek yasak mı? İstanbul denize girme yasağı olan ilçeler

İstanbul’da 7 Ağustos Cumartesi günü sağanak yağmur bekleniyor. Bu sebeple iki ilçede denize girmek yasaklandı. Şile ve Beykoz’da hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı. 8 Ağustos Pazar günüyle ilgili karar ise yarın sabah saatlerinde alınacak.

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemize ait meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarına göre; 07.08.2021 Cumartesi günü; rüzgarın Batı (Günbatısı) ve Kuzeybatıdan (Karayel) 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı, 08.08.2021 Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu ve meteorolojik hava tahminlere göre öğleden sonra ise rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 07.08.2021 Cumartesi (bugün) Saat:12.00 itibariyle gün boyu İlçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır. 08.08.2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır” denildi.

Beykoz Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemize ait meteorolojik hava/deniz tahmin raporlarına göre; 07.08.2021 Cumartesi günü; rüzgarın Batı (Günbatısı) ve Kuzeybatıdan (Karayel) 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı, 08.08.2021 Pazar günü; rüzgarın Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğudan (Poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Sahillerimizde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava/deniz raporları doğrultusunda gerekli önlemler alınmakta, vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulanmaktadır. Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava/deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 2 ila 2.5 metre olduğu ve meteorolojik hava tahminlere göre öğleden sonra ise rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 07.08.2021 Cumartesi günü Saat:12.30 itibariyle gün boyu İlçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır. 08.08.2021 Pazar günü hava/deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerimiz tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacaktır” denildi.

İstanbul'da denize girmek yasaklandı mı? Şile'de denize girmek yasak mı?
İstanbul'da denize girmek yasaklandı mı? Şile'de denize girmek yasak mı?

Yaşam

İstanbul'da denize girmek yasaklandı mı? Şile'de denize girmek yasak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay