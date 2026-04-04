İstanbul’da göz gözü görmüyor! Yoğun sis kenti etkisi altına aldı
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, Arnavutköy’de görüş mesafesini düşürdü.
Sis, İstanbul’un Arnavutköy ilçesi başta olmak üzere Havalimanı bölgesinde etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yoğun sis nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görülürken, sürücüler kontrollü şekilde seyretmek zorunda kaldı. Özellikle havalimanı yolu ve çevresinde sisin etkisini sürdürdüğü öğrenildi.