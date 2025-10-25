  • İSTANBUL
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu
Yerel

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojinin uyarısını yaptığı gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesinde ve sırasında çakan şimşekler ve yıldırımlar, özellikle kentin yüksek noktalarından muhteşem bir görsel şölen oluşturarak geceyi aydınlattı.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış kenti etkisi altına aldı. Yağışın başlamasıyla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler de kendini gösterdi.

 

ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Gece boyunca gökyüzünü aydınlatan şimşekler, İstanbul semalarında adeta bir görsel şölen sundu.

Kentin yüksek noktalarında yaşayanlar bu doğal gösteriyi izleme fırsatı buldu. Yıldırım ve şimşek gösterisi, özellikle Beykoz Karlıktepe gibi yüksek noktalardan net bir şekilde görüntülendi.

 

