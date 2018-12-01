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İstanbul'da film sahnelerini aratmayan gasp girişimi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde soyguncuların saldırısına uğrayan kuyumcuyu sivil polisler kurtardı. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:55

İstanbul Sultangazi'de akşam saatlerinde kuyumcu dükkanını kapattıktan sonra evine doğru yaya olarak giden Hasan K., ara sokakta Gürcistan uyruklu olduğu öne sürülen yüzü maskeli 4 soyguncunun saldırısına uğradı. Hasan K.'nin elindeki çantayı almaya çalışan soyguncular, kendilerini takip eden polis tarafından durdurulmaya çalışıldı. 

Soyguncular polis takibindeydi

Hasan K.'nın evine yakın gerçekleşen olayda bir araçla önünü kesen soyguncular, araçtan inerek kuyumcuya saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Hasan K.'nın imdadına polis yetişti. 4 soyguncuyu daha önce gerçekleşen başka bir olaydan dolayı takibe alan polis, yüzü maskeli soyguncuların kuyumcu Hasan K.'ya saldırmasının ardından harekete geçti. 

Polis aracın lastiklerine ateş etti

Polisi fark eden Gürcistan uyruklu soyguncular, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Polis, soyguncuları bindikleri aracın lastiğine sıkarak durdurmaya çalıştı. Lastiği patlayan araç park halindeki bir araca çarptı. Olay sırasında polis soygunculardan birini yakalamayı başardı. Diğer üç soyguncu ise olay yerinden kaçmayı başardı. 

Film sahnelerini aratmayan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:55
  1. İstanbul
  2. Soygun
  3. gasp
  4. Sultangazi'de gasp girişimi
  5. film sahnelerini aratmayan olay

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