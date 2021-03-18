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Aktüel İstanbul'da feci kaza
Aktüel

İstanbul'da feci kaza

İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde bir araç sokağa girerken duvara çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:14:00 -
İstanbul'da feci kaza

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi. Meral A. idaresindeki 34 PIM 26 plakalı araç, Bağdat Caddesi 126 önünden sokağa girerken duvara çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında içinde sıkışan Meral A'nın vatandaşlar tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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