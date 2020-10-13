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Aktüel İstanbul'da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı
Aktüel

İstanbul'da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin: - "İnsanların memleketlerinden dönmesi ekmek satışlarının artmasına biraz katkı sağladı. Okulların da açılmasıyla birlikte ekmek satışı pandemiden önceki orana ulaşacak" - "İstanbul'da endüstriyel ekmek satışlarında yüzde 40, perakende satışlarda hala yüzde 10 gerideyiz" - "Elektrik faturalarının yüksek gelmesi ve insanların ekmek yapımına zaman harcamak istememesi evde ekmek yapımını azalttı"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:14:02 -
İstanbul'da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da ekmek satışının pandemi öncesi rakamlara yaklaştığını belirterek, "Okulların da açılmasıyla birlikte ekmek satışı pandemiden önceki orana ulaşacak." dedi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'daki fırınlarda pandemi tedbirleriyle ekmek satışlarının sürdüğünü söyledi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte kentte ekmek satışlarının azaldığını belirten Çetin, "İnsanlar salgından dolayı İstanbul'dan memleketlerine gitmişlerdi. Yaz ayları gelince de İstanbul'un nüfusu iyice azalmıştı. Bu dönemde kentte ekmek satışlarımız yüzde 25 azalmıştı." diye konuştu.

Çetin, insanların yazın bitmesi ve okulların açılması nedeniyle İstanbul'a dönmeye başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"İnsanların memleketlerinden dönmesi ekmek satışlarının artmasına biraz katkı sağladı. Fırıncılarımız endüstriyel ve perakende olarak ekmek satışı yapıyor. Endüstriyel satışlarda okullar, kantinler, kafeler, restoranlar gibi yerlere satış yapıyoruz. İstanbul'da endüstriyel ekmek satışlarında yüzde 40, perakende satışlarda hala yüzde 10 gerideyiz. Yavaş yavaş satışlarımız eski rakamlara dönüyor. İstanbul'da ekmek satışı pandemi öncesi rakamlara yaklaştı. Okulların da açılmasıyla birlikte ekmek satışı pandemiden önceki orana ulaşacak. Bu artışı eylül ayında bekliyorduk ama okullar pandemi nedeniyle yeni yeni açılıyor."

- "Yüzde 1'lik bir dilim evde ekmek yapımına devam ediyor"

İnsanların bir dönem evlerinde yoğun olarak ekmek yapımına yöneldiğini dile getiren Çetin, bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Çetin, pandemi ilerledikçe evde ekmek yapımının azaldığını aktararak, "Elektrik faturalarının yüksek gelmesi ve insanların ekmek yapımına zaman harcamak istememesi evde ekmek yapımını azalttı. Şu anda yüzde 1'lik bir dilim evde ekmek yapımına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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