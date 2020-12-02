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Aktüel İstanbul'da düğün salonlarındaki doluluk yüzde 80 azaldı
Aktüel

İstanbul'da düğün salonlarındaki doluluk yüzde 80 azaldı

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası Başkanı Adem Sönmez: - "4 Eylül'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürürlüğe giren genelgeden sonra düğün salonlarında doluluk yüzde 80 azaldı. Vatandaşlar, nikah formatında düğün yapmayı tercih etmedi" - "Kovid-19 tedbirleri nedeniyle düğün salonlarındaki rezervasyonlar iptal edildi. Şu anda hiç düğün rezervasyonu yok. Beklentimiz bahar aylarında koronavirüs vakalarının azalması ve normal düğünlere dönmek"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:30:33 -
İstanbul'da düğün salonlarındaki doluluk yüzde 80 azaldı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, İstanbul'da 4 Eylül'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürürlüğe giren genelge sonrasında düğün salonlarındaki doluluğun yüzde 80 azaldığını, vatandaşların nikah formatında düğün yapmayı tercih etmediğini söyledi.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen düğün ve toplantı salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmete başladığını hatırlattı.

İstanbul'da 1150 düğün salonunda hizmet verdiklerini belirten Sönmez, düğün salonlarında sosyal mesafenin korunması, hijyen kurallarına uyulması, maske takılması, takıların yakalara takılması gibi önlemleri uyguladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Düğünlerde format artık değişmiş ve insanlar buna alışmıştı. 1 Temmuz'dan sonra düğün salonlarımızda doluluk yüzde 70 seviyesine çıkmıştı. Artan vakalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 2 Eylül'de yeni önlemler alındı ve 4 Eylül'de bu önlemler uygulanmaya başlandı. Düğünlere ilişkin 1 saat kısıtlaması getirildi. Ayrıca düğünlerin nikah formatında olması, ikramların kaldırılması, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmaması gibi tedbirler hayata geçirildi.

4 Eylül'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürürlüğe giren genelgeden sonra düğün salonlarında doluluk yüzde 80 azaldı. Vatandaşlar nikah formatında düğün yapmayı tercih etmedi. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle vatandaşlar düğün salonlarındaki rezervasyonlarını iptal etti. Şu anda hiç düğün rezervasyonu yok. Beklentimiz bahar aylarında koronavirüs vakalarının azalması ve normal düğünlere dönmek."

İçişleri Bakanlığının düğünlerle ilgili aldığı tüm önlemlere uyduklarını dile getiren Sönmez, "Bazı kesimler vaka sayısının artmasını düğünlere bağladı. Bu doğru değil. Bu algıdan rahatsızız." ifadelerini kullandı.

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