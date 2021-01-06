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Aktüel İstanbul'da Dominik uyruklu hırsızlık zanlısı yakalandı
Aktüel

İstanbul'da Dominik uyruklu hırsızlık zanlısı yakalandı

Bankadan çıkan döviz bürosu çalışanının 1 milyon 200 bin lirasını çalan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 10:18:40 -
İstanbul'da Dominik uyruklu hırsızlık zanlısı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bankadan para çeken döviz bürosu çalışanını takip edip aracından 1 milyon 200 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Dominik uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Aralık'ta Bahçelievler'de banka şubesinden para çekmeye gelen döviz bürosu çalışanını takip eden zanlı, aracın lastiğinin altına çivi koydu. Bankadan para çekip ayrılan döviz bürosu çalışanı bir süre sonra lastiğin inmesi üzerine tamirciye gitti. Aracı takip eden şüpheli, lastik değişimi sırasında içinde 1 milyon 200 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Dominik uyruklu şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Hans M.G.R'yi (38) aynı gün yakaladı. Şüphelinin evinde ve üstünde yapılan aramada 98 bin 500 lira ele geçirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin araç tamir edilirken yanına geldiği, bir süre oyalandıktan sonra arabada içinde para olan çantayı alıp olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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