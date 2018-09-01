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İstanbul'da dehşet veren olay! Bir anda sokağa fırladılar

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde park halindeki servis midibüsü alev alev yandı. Alevler elektrik tellerini koparınca ilçede büyük korku ve panik yaşandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:53
İstanbul'da dehşet veren olay! Bir anda sokağa fırladılar

Olay saat 08.30 sıralarında İstanbul Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi'nde meydana geldi. 34 JC 7734 plakalı aracın sürücüsü Ali Okçu aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Araç çalışmayınca sürücü ikinci defa kontağı çevirince araçta dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Okçu kendini araçtan atarak yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, fakat başarılı olamadı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.

ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI

Alevler tüm aracı sararken, dumanlar karşısındaki binadaki dairelere doldu. Alevler nedeniyle elektrik telleri koptu. Apartman sakinleri koşarak kendilerini dışarı atmaya çalışırken, kopan elektrik tellerindeki patlamalar nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.

İTFAİYE ERİNİN ZOR ANLARI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfiaye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etmeye başladı.Bir itfaye erinin hortumla su sıktığı sırada hemen yanında elektrik tellerindeki patlama nedeniyle büyük tehlike atlattı.Yangın itfaiyenin çalışmalarıyla kısa sürede söndürülürken, araç tamaman yanarak kullanılamaz hale geldi.

YAŞANAN KORKU VE PANİK KAMERADA

Yangın nedeniyle kopan elektirk telerinin neden olduğu korku bir vatandaşın cep telefonı ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde midibüs alev alev yanarken, çevreye dumanlar yükselmeye başlıyor. Görüntülerde çocuklar ve kadınların elektirk telelrindeki patlamalar nedeniyle sağa sola kaçışmaya başlıyor.

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:53
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