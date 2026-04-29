SON DAKİKA
İstanbul’da dehşet! Küfürlü konuşan gençler, kendilerini uyaran okul polisine saldırdı! Silahını çeken polis berberi vurdu!

Yeniakit Publisher
İstanbul'da dehşet! Küfürlü konuşan gençler, kendilerini uyaran okul polisine saldırdı! Silahını çeken polis berberi vurdu!

İstanbul Kağıthane’de bir okulun karşısındaki parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gençler, kendilerini uyaran polis memuru H.Ç.’nin burnuna vurarak darbetti. Şüpheliler kaçarken peşlerinden giden polis memurunun açtığı uyarı ateşinde kaldırımdaki berber Hakan B. (48) ağır yaralandı.

Dehşet olay, dün saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan okulun karşısındaki parkta meydana geldi. Okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu. Kısa sürede tartışmaya dönüşen olay sırasında 3 şüpheli, polis memurunu burnuna vurarak darbetti. Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memuru, uyarı ateşi açıp, 'Dur' ihtarında bulundu.

BERBER AĞIR YARALANDI

Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B., göğsünden vuruldu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları ise park halinde bulunan hafif ticari araca isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİSE SALDIRANLAR YAKALANDI

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler M.S.P. (16), S.K.G. (16) ve H.B.'yi (16) kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

hsn

aynı şekilde darp edilmeli bu serseriler

Blondepate

Uyarı amaçlı Havaya ateş etmekte nedir...
