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İstanbul'da dehşet anları! Önüne geleni bıçakladı

İstanbul Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şahıs, önüne gelene geleni rastgele bıçakladı. Dehşet anlarının yaşandığı olay sonucu; 9 kişi yaralanırken polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:55
İstanbul'da dehşet anları! Önüne geleni bıçakladı

Olay saat 19.00 sıralarında Kadıköy'ün Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

Rastgele önüne geleni bıçakladı

Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, önce kasap dükkanında bulunan 3 kişiyi ardından kaldırımda yürüyen 6 kişiyi olmak üzere 9 kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken şüpheli kaçarken ayağı kırık bir şekilde D 100 Karayolu katılında yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:55
  1. kadıköy
  2. cezaevi
  3. İstanbul

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