İstanbul'da dehşet anları! Önüne geleni bıçakladı
İstanbul Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şahıs, önüne gelene geleni rastgele bıçakladı. Dehşet anlarının yaşandığı olay sonucu; 9 kişi yaralanırken polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.22 Ekim 2018 Pazartesi 21:55
Olay saat 19.00 sıralarında Kadıköy'ün Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi.
Rastgele önüne geleni bıçakladı
Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, önce kasap dükkanında bulunan 3 kişiyi ardından kaldırımda yürüyen 6 kişiyi olmak üzere 9 kişiyi bıçaklayarak kaçtı.
Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken şüpheli kaçarken ayağı kırık bir şekilde D 100 Karayolu katılında yakalanarak gözaltına alındı.
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