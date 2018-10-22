İstanbul'da dehşet anları! Önüne geleni bıçakladı

Olay saat 19.00 sıralarında Kadıköy'ün Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

Rastgele önüne geleni bıçakladı

Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, önce kasap dükkanında bulunan 3 kişiyi ardından kaldırımda yürüyen 6 kişiyi olmak üzere 9 kişiyi bıçaklayarak kaçtı.

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken şüpheli kaçarken ayağı kırık bir şekilde D 100 Karayolu katılında yakalanarak gözaltına alındı.