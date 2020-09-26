İstanbul'da büyük çaplı orman yangını!

İstanbul'un Beykoz ilçesinde büyük çaplı bir orman yangını çıktı.

Yangının Anadolu Hisarında saat 16.35 sularında ormanlık alanda çıktığı bildirildi.

Yangın sebebi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal etti. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahalede bulunurken, aynı zamanda havadan helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Büyük çaplı yangın sebebi ile gökyüzüne yoğun duman yayıldı.

Dumanlar, İstanbul’un Avrupa Yakasından bile görüldü. Ayrıca yangının yerleşim yerlerine oldukça yaklaştığı da bildirildi.

Yangına şahit olan Göztepe Mahallesi Muhtarı Arzu Kuşdili, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Kuşdili, yaklaşık iki buçuk saat önce vatandaşlar tarafından yangın çıktığı hususunda bilgi verildiğini, 110 itfaiye ekiplerine haber verildiğini, onların da olaya çok kısa sürede müdahale ettiğini bildirdi. Muhtar, şu an için kontrol altına alınma çalışmalarının sürdüğünü, helikopter ile söndürme çalışmasının da devam ettiğini ifade etti.

Aynı zamanda 3 ayrı noktadan müdahalelerin sürdüğünü belirten Muhtar, böyle orman yangınlarının olmasının gerçekten çok üzücü olduğunu, ciğerlerimizin yandığını belirtti.

Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine yardım eden Uğur Bayat da, yaptığı açıklamada, işten geldiğini, köprünün orada yangın olduğunu gördüğünü, aracını otoparka bıraktığını, biraz beklediğini, itfaiye ekipleri gelince de yardım ettiğini söyledi. Bayat, itfaiye ekipleri ile beraber hortumları taşıdıklarını, polis, itfaiye, herkesin burada emek sarf ettiğini vurgulayarak "İnşallah kısa zamanda söndürürler de hayvanlara bitkilere daha çok zarar gelmez." ifadelerini kullandı.

Bayat, vatandaş olarak gelip yardım ettiğini kaydederek iki gece de Çanakkale yangınında erzak taşıdığını sözlerine ekledi.