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Aktüel İstanbul’da bulundu! Tam 100 yıllık
Aktüel

İstanbul’da bulundu! Tam 100 yıllık

Yeniakit Publisher
2023-06-11 11:59:00 -

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin yüz yıllık İncil ve 101 adet sikke ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şahsın ellerinde bulunan İbranice yazılı İncil'i 500 bin dolar karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbari çalışmalar ve takip neticesinde şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde ikamet ettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, tarihi eseri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Eyüpsultan ilçesinde bulunan üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 adet sikke ve 28 sayfadan oluşan deri ve papirüs kağıdına İbranice yazılmış bin yüz yıllık olduğu değerlendirilen İncil ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilirken, dini motifli İncil incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderildi.

Yakalanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

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