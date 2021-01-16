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Gündem İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Gündem

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul hava durumu için aktarılan son haberlere göre İstanbul'un kuzey ilçelerinde beklenen kar yağışı başladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 17:19:00 -
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Uzun süredir kurak geçen günlerin ardından ülke genelinde kış etkisini göstermeye başladı. Salıya kadar yoğun kar yağışları var. Sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

Hafta sonu yoğun yağacak kar yağışı ve tipi özellikle kuzey kesimlerde günlük yaşamı aksatacak. Güneyde ise şiddetli yağmur var...

İstanbul'a kar yağışı başladı

İstanbul'da öngörülen kar yağışı kentin kuzey ilçelerinde başladı.

İstanbul'da bu gece kar ve tipi var, zaman zaman göz gözü görmeyecek Pazar ve pazartesi yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazar günü hissedilen sıcaklık -5 dereceye düşecek.

Marmara Bölgesi'nde; hafta sonu şiddetli poyraz ve fırtınanın etkisinde. Kar yağışı en fazla Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevresinde ve tipi şeklinde yağacak. Trakya bölümünde yağış az don etkili. Hissedilen sıcaklık pazar günü -5, -6 derecelerde olacak.

İstanbul'a çifte uyarı

AFAD'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

''Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun''

Öte yandan beklenen kar yağışına ilişkin bir uyarı da İstanbul Valiliğinden geldi.

Bölge bölge son durum

Ankara'da kar bu gece yoğun yağacak. Sıcaklık 10 derece.

Ege'de Aydın, Muğla boyunca şiddetli yağış, iç kesimlerde ise yoğun kar olacak. Kar yağışı pazar da Kütahya, Afyon bölümünde sürecek. Muğla 8, kütahya, uşak 4 derece.

Su baskını riski

Akdeniz'de Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye kesiminde yağış hafta sonu çok şiddetli, su baskını riski var. Kahramanmaraş'ın yükseklerine yoğuk kar yağacak. Adana 15 derece. Güneydoğu'da yağmurlar pazar günü daha şiddetli,

Karadeniz'de Bolu-Kastamonu ve tüm iç kesimler boyunca cumartesi gecesinden itibaren yoğun kar ve tipi var, ulaşımda zorluk yaşanabilir.

Doğu anadolu'da Tunceli, Bingöl tarafındaki kar yağışı, pazar günü Hakkari Bitlis boyunca çok yoğun yağacak. Erzurum 1, Malatya 4 derece

 

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