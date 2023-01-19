İstanbul'da aranan 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı
İstanbul-Büyükçekmece'de jandarma ekipleri, aranan 4 şüpheliyi araçla kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakaladı.
İstanbul-Büyükçekmece'de jandarma ekipleri, aranan 4 şüpheliyi araçla kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy'de sahte belge düzenlemek ve uyuşturucu maddeyle bağlantılı suçlardan aranan 2'si kadın 4 zanlının yakalanması amacıyla jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Büyükçekmece'de olduklarını tespit ettikleri şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, 4 kişinin bulunduğu 34 EHJ 723 plakalı aracı durdurmak istedi.
Jandarma, tüm uyarılara rağmen kaçan şüphelilerin bulunduğu aracın lastiklerini silahla ateş ederek patlattı.
Otomobil, yol üzerindeki bazı araçlara çarparak kaçışını sürdürdü. Bunun üzerine jandarma aracı, şüphelilerin bulunduğu otomobile çarparak durmasını sağladı.
Otomobildeki 4 zanlı gözaltına alındı.
Bu arada, şüphelilerin kaçmaya çalışması ve jandarmanın müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.