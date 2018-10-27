İstanbul'da akılalmaz kaza! Trafik durma noktasına geldi
İstanbul Bakırköy sahil yolunda iş makinesi taşıyan TIR köprü altına sıkıştı. Bölgede uzun süreli trafik yoğunluğu oluştu.27 Ekim 2018 Cumartesi 15:31
Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi Yeşilyurt mevki Florya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfalt çalışmalarında kullanılan 2 adet iş makinesi taşıyan TIR yüksekliği nedeniyle köprüye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine kurtarıcı aracı sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.
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