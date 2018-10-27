THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

İstanbul'da akılalmaz kaza! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul Bakırköy sahil yolunda iş makinesi taşıyan TIR köprü altına sıkıştı. Bölgede uzun süreli trafik yoğunluğu oluştu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:31
İstanbul'da akılalmaz kaza! Trafik durma noktasına geldi

Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi Yeşilyurt mevki Florya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asfalt çalışmalarında kullanılan 2 adet iş makinesi taşıyan TIR yüksekliği nedeniyle köprüye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine kurtarıcı aracı sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 15:31
  1. İstanbul
  2. trafik kazası
  3. trafik kilitlendi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul valisi kim oldu?
    1. İstanbul valisi kim oldu?
    2. Fabrika ek binası inşaatında çökme: 1..
    3. Asansör boşluğuna düşen işçi ağır..
    4. Vicdan asla paslanmamalı!
    5. Malatya'da 140 kaçak göçmen yakalandı
    6. Etiyopyalı Müslümanlardan dikkat çeken..
    7. Zonguldak Valisi kim oldu?
    8. Çorum'da 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
    9. Yanan aracı için o kadar çırpındı,..
    10. Tüm eşyalar küle döndü, Kur'an-ı Kerim..
    11. Taksim'de hareketli anlar! Bu halde..
    12. "Bu sektör, savunmadan daha önemli..
    13. İstanbul'da 4'lü Suriye Zirvesi başladı
    14. 3. Havalimanı ulaşım güzergahları..
    15. Elinizi gözünüze sürmeyin
    16. İstanbul'daki kritik zirve öncesi..
    17. WhatsApp’ı internetsiz nasıl..
    18. Taksim'de korkutucu kaza! Eşi bu halde..
    19. Meteoroloji'den Marmara açıklaması:..
    20. İstanbul'dan gelip, 10 günde 12 evi..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri