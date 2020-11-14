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Aktüel İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı
Aktüel

İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 02:32:04 -
İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişi tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Altıntepe Mahallesi Üçkardeşler Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın elektrik saatlerinin olduğu bölümde yangın çıktı.

Yangını fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince sokak içerisinde önlem alınırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bina sakinlerine sağlık görevlilerince ambulanslarda müdahale yapıldı.


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