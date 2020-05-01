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İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında güvenlik önlemleri arttırıldı

Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, kent genelinde denetimler ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki kontroller yoğunlaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:32:20 -
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında güvenlik önlemleri arttırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı noktalarda güvenlik önlemleri arttırıldı.

Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Caddesi'nde polis ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) hazır bulundu.

Polis ekiplerince araçlar durdurularak, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında gerekli evrak kontrolleri yapıldı.

Taksim'de de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı ve araç geçişlerine izin verilmedi. Meydandaki güvenlik önlemleri arttırılırken, metro istasyonu da kapatıldı.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu ve sahil yolu ile ana caddeler üzerinde bazı noktalarda denetimler yapıldı.

Tedbir alınan noktalarda yol tek şeride düşürülerek araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor ve sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontroller yapılıyor.


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