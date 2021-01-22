İstanbul'a yeni kar müjdesi

İstanbul'a kar yağacak mı? A Haber muhabiri Melis Coşan milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı. Özellikle kuraklığa karşı mücadele veren İstanbul'a müjdeli haberi veren Coşan, İstanbul'a yeniden kar yağacağını duyurdu. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Canlı yayınında hafta sonu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Melis Coşan, "Kar yağışı geliyor. Meteoroloji orta ve uzun vadeli tahminlerini açıkladı. Bugün İstanbul ve yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Hafta sonu ise yağışlar başlayacak. Cumartesi günü Trakya bölgesinde yağış başlayacak. Bu yağışlar yavaş yavaş Ege'yi de saracak. Yağışlarla birlikte cumartesi günü Trakya ve Ege'de kuvvetli rüzgar da olacak. Pazar günü başlayan yağışlar İstanbul'a da gelecek. Pazar gününden itibaren Ege ve İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar Karadeniz'e ilerleyecek." dedi.

Yeni hafta yağışlarla başlayacak

Pazartesi gününden itibaren yağışların etkili olacağını belirten Coşan, "Pazartesi günü ve salı günü yurdun büyük bir gölümünde yağış olacak. Yağışlardan dolayı hava sıcaklığı düşmeyecek. Doğu Anadolu ve çevresinde buzlanma bekleniyor. Kar yağışları yeniden bu bölgeden başlayacak." şeklinde konuştu.

İstanbul'a yeniden karar geliyor

Trakya'daki yağışların devam etmesiyle sıra kar yağışına geldi. Perşembe günü tüm yurtta kar yağışı hakim olacak. Trakya'dan gelen kar yağışı İstanbul'u da etkisi altına alacak.

Bu kez beklenen kar yağışı yağmurla karışık olacak. Geçtiğimiz hafta yağan kar yağışı birçok bölgede 20 santimi geçmişti ancak bu kez bu kadar yoğun olarak beklenmiyor.

Uzmanlar Şubat ayından umutlu

Melis Coşan sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

"Bu dönemde gelen kar ve yağmur yağışları yeni haftada da devam edecek. Çarşamba gününden itibaren kar yağışı tüm yurtta görülecek. Uzmanlar Şubat ayı için de umutlu. Şubat ayında da kar ve yağmur yağışlarının devam etmesi bekleniyor."