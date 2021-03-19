  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'a meteorolojiden uyarı! Baharı beklerken kar sürprizi
Aktüel

İstanbul'a meteorolojiden uyarı! Baharı beklerken kar sürprizi

Meteoroloji'nin son dakika hava raporuna göre hafta sonunda artacak sıcaklıklar salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Pazartesi gününden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak yağışlı hava sistemi sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Çarşamba günü yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, Marmara Bölgesi ve İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 13:52:00 - 2021-03-19 13:56:13
İstanbul'a meteorolojiden uyarı! Baharı beklerken kar sürprizi

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre yurda soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre hafta sonunda hava sıcaklıkları artıyor ancak pazartesi gününden itibaren tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

Soğuk ve kar dönüyor

Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Meteoroloji'nin raporuna göre salı günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

İşte Meteoroloji'nin hava durumu açıklaması:

Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seksenler dizisinin oyuncusu seçimler için adaylığını açıkladı!
Gündem

Seksenler dizisinin oyuncusu seçimler için adaylığını açıkladı!

Geçtiğimiz ay Netflix'ten teklif alan ancak uygun olmayan sahneler nedeniyle kabul etmeyen Özlem Balcı, milletvekilliğine aday olacağını açı..
Abdullah Gül'e tepki: Sustu, sustu, sustu...
Gündem

Abdullah Gül'e tepki: Sustu, sustu, sustu...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, terör destekçiliğinden milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve terör örgütü PKK'nın si..
Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor
Dünya

Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor

Stratejist yazar Haluk Özdil, ABD'nin Irak'ta gizlice yürüttüğü faaliyetler olduğunu belirterek Papa'nın düzenlediği ziyaretin bir arka plan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay