İstanbul’a kar ne zamana kadar yağacak? İstanbul’da kar kaç gün sürecek?

İstanbul’a kar yağışı yoğun bir şekilde başladı. Meteoroloji’nin günlerdir uyarısını yaptığı kar İstanbul’da etkili olmaya başladı. İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle bugün okulları tatil etti. Kar özellikle de Avrupa yakasında etkili oluyor. İstanbul’a kar yağışının ne zamana kadar devam edeceği de İstanbullular tarafından merak ediliyor. Peki İstanbul’a kar ne zamana kadar yağacak? İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?