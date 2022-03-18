İstanbul’a kar ne zamana kadar yağacak? İstanbul’da kar kaç gün sürecek?
İstanbul’a kar yağışı yoğun bir şekilde başladı. Meteoroloji’nin günlerdir uyarısını yaptığı kar İstanbul’da etkili olmaya başladı. İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle bugün okulları tatil etti. Kar özellikle de Avrupa yakasında etkili oluyor. İstanbul’a kar yağışının ne zamana kadar devam edeceği de İstanbullular tarafından merak ediliyor. Peki İstanbul’a kar ne zamana kadar yağacak? İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar kısa sürede her yeri beyaza bürürken, yayalar zor anlar yaşadı. E-5 karayolunda da sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
Avrupa Yakası'nda Silivri'de yoğunluğunu artıran kar, Büyükçekmece, Şişli, Esenyurt, Bakırköy, Zeytinburnu, Arnavutköy ve Hasdal Göktürk civarında etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Sancaktepe, Kartal ve Ümraniye'de aralıklı kar yağışı görülüyor. Kar yağışının etkisiyle Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde, Kartal ve Maltepe'de trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul’da kar ne zamana kadar yağacak?
Meteoroloji'nin son Hava Durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.