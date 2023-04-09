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Gündem İstanbul'a iki yeni uydu kent geliyor! Bakın nerelerde kurulacak
Gündem

İstanbul'a iki yeni uydu kent geliyor! Bakın nerelerde kurulacak

Yeniakit Publisher
2023-04-09 12:59:00 - 2023-04-09 13:04:40
İstanbul'a iki yeni uydu kent geliyor! Bakın nerelerde kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul’a ilave nüfus getirmeden iki yeni uydu kent kuracağız. Bunlar birbirine yakın uydu kentler de olabilir. Mesela Avrupa yakasında Başakşehir, Arnavutköy, Esenler gibi konut üretebileceğimiz nereler varsa, o alanlarda 500 bin; Anadolu yakasında da Tuzla’da, Maltepe’de, belki kısmen Pendik’te 500 bin konut olmak üzere iki yeni uydu kent" ifadelerini kullandı.

 

Habertürk yazarı Kübra Par, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı söyleşiyi köşesine taşıdı. İstanbul'da acilen dönüşmesi gereken 1,5 milyon riskli konut olduğunu belirten Kurum, "Bununla ilgili şöyle bir projemiz var: İstanbul’a ilave nüfus getirmeden iki yeni uydu kent. Bunlar birbirine yakın uydu kentler de olabilir. Mesela Avrupa yakasında Başakşehir, Arnavutköy, Esenler gibi konut üretebileceğimiz nereler varsa, o alanlarda 500 bin; Anadolu yakasında da Tuzla’da, Maltepe’de, belki kısmen Pendik’te 500 bin konut olmak üzere iki yeni uydu kent. Ama bu İstanbul’a ilave nüfus getirmeden yapılacak" ifadelerini kullandı.

Deprem konutlarının geri ödemelerinin 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz olacağını kaydeden Kurum, "Burada da mütevazı olmayacağım; bütün projeler, Türkiye’de en iyi diyeceğiniz mimarların da içinde bulunduğu bir ekip tarafından yürütülüyor" diye konuştu.

 

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