İstanbul’a girişler yasaklandı mı? TIR ve Kamyonların girişine izin veriliyor mu?

İstanbul'da kar yağışı erken saatlerde etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar yağışı ile birlikte üst geçitler ve yol kenarları beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor. Meteoroloji İstanbul'a turuncu, 51 kente ise sarı alarm verdi. Son meteoroloji haritasına göre kar kütleleri arka arkaya dizildi. İstanbul'da 5 gün sürmesi beklenen yağışla birlikte kar kalınlığının 20 santimi aşması bekleniyor.

İstanbul’a TIR ve Kamyonların girişine izin veriliyor mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar fırtınası öncesi kentte alınan önlemleri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı; “Meteorolojiden alınan son verilere göre, Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00’ten itibaren izin verilmeyecektir” Öte yandan İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.

Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı alabileceği önlemler

Meteorolojik uyarıların takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istenilen açıklamada, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı alabileceği önlemler de belirtilerek, çeşitli başlıklarda tehlikelere karşı korunma yöntemleri şöyle sıralandı:

Buzlanma ve don tehlikesine karşı hangi önlemler alınmalı?

- Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı.

- Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarını takip edilmeli.

- Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlar, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki sağlık müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli.

- Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı.

- Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı.

Araç kullanırken buzlanma ve don olayından korunmak için alınabilecek önlemler

- Araçta gerekli ekipmanların (zincir ve çekme halatı vb.) bulunduğundan emin olunmalı. (Kar lastikleri kullanılmalı.)

- Seyahat öncesi, yol ve trafikle ilgili bilgi alınmalı.

- Aile ve yakınlara yer ve rota ile ilgili bilgi verilmeli.

- Her zaman görülemeyen şeffaf ve kaygan bir buz tabakası olan "siyah buz"a dikkat edilmeli.

- Trafik kural ve sınırlamalarına mutlaka uyulmalı.

- Araçta yeterli miktarda yakıt bulundurulmalı.

- Araçta da bir afet ve acil durum çantası bulundurulmalı.

Fırtına öncesi ve sırasında alınabilecek önlemler

- Fırtına uyarıları takip edilmeli.

- Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı.

- Kapı ve pencereler sağlamlaştırılmalı, pencere kenarlarından uzak durulmalı.

- Ani su baskını riskine karşı hazırlıklı olunmalı.

- Çatı ve balkonlarda bulunan eşyalara ve tabelalara karşı dikkatli olunmalı.

Baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemleri

- Yanan sobalar yatmadan önce tamamen söndürülmeli; yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemeler düzenli olarak çıkartılmalı.

- Lodos, fırtına gibi olumsuz koşullarda, sobalar yakılmamalı.

- İtfaiye müdürlüğünden soba yakma usulü öğrenilmeli ve soba buna göre yakılmalı.

- Bacalar, soba borusu ile dirsekleri düzenli aralıklarla temizlenmeli; bacalar açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmeli.

- Kazanlar (soba) TSE standartlarına uygun olmalı.

Doğal gaz zehirlenmelerinden korunma yöntemleri

- Doğal gaz cihazlarına yeterli oksijen girmesini sağlayan açıklıklar kapatılmamalı.

- Ev ve iş yerlerinden kullanılan cihazların bakımları düzenli olarak yaptırılmalı.

- Doğal gaz kaçaklarının tespiti için gaz dedektörleri kullanılmalı.