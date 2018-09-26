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İstanbul’a gelen turist sayısı geçen seneye göre ikiye katlandı

İstanbul’da turist sayısında 2018 senesinde katlanarak artan rakamlar, Beyazıt’taki Kapalıçarşı esnafının yüzünü güldürdü.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:47
İstanbul’a gelen turist sayısı geçen seneye göre ikiye katlandı

Beyazıt’taki tarihi Kapalıçarşı’da dükkanların kapalı olduğu iddiasına esnaf temsilcileri, 2 yıllık durgunluktan sonra son 6 ayda iş hacminde ciddi bir iş artış olduğunu söyleyerek cevap verdi. İstanbul’a gelen turist sayısındaki artış, Kapalıçarşı’nın kapı girişlerinde katlanan rakamlarla satışlar canlandı.

Kapalıçarşı Esnafları Derneği Genel Sekreteri Enis Zipak, Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılı ilk 5 ay verilerine göre Türkiye’ye gelen aylık 2 ila 2.5 milyon civarındaki yabancı turistin en az yüzde 60’ının İstanbul’a uğradığına dikkat çekti. Bu sebeple son 6 ayda İstanbul’a gelen aylık turist sayısının aylık 500 bin seviyelerinden Nisan ve Temmuz aylarında 1 milyon 300 bin seviyesine ulaştığına işaret eden Enis Zipak, 2 yıldır Avrupa’daki ekonomik durgunluk ve İstanbul’daki terör olayları sebebiyle yaşanan sıkıntının 2018 yılının ilk 6 ayında ortadan kalktığını ifade etti.

Kapalıçarşı ile Türk turizminin birbirine bağlı ve orantılı olduğunu belirten Zipak, şunları söyledi: "15 Temmuz kalkışmasından ve münferit birkaç terör olayından dolayı Türkiye’ye turist gelmesi yavaşladı. Avrupa’daki ekonominin düşüşe geçmesi de yaşanan 2 yıl durgunluk da etkili oldu. Tabi gelen turistlerin yapısı bu arada farklılaştı. Böyle bir değişim olunca, esnafın yapısında bir değişiklik yaşadık. Liman projesinin başlaması ve turist gemilerinin 4 yıldır yanaşamaması sebebiyle ciddi bir sıkıntı yaşadık. Turizm birden patlamaz. Ancak bundan sonraki yıllarda turizmin daha iyi yere geleceğine inanıyoruz. Kaliteli turiste iyi bir hizmet verebilecek donanımız ve yatırımımız var. Türkiye 2 yıl etrafında yaşanan bazı gelişmelerden dolayı bir diyet ödedi. Ancak bundan sonra daha güzel olacak. 2018 yılının ilk 9 ayındaki sürekli artış gösteren İstanbul’a turist girişi ve çarşıda yaşanan şu andaki hareketlilik bu beklentileri teyit ediyor. Büyük cruise gemilerinin yanaşabileceği turistik limanlarda etrafımızda Galata ve Yenikapı’da açılabilirse, İstanbul’daki satışlar da katlanarak artan bir trafik yaşanır" dedi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:47
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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