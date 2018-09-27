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İstanbul Yeni Havalimanında ilk yolcu testi yapıldı

Açılmasına sayılı günler kala İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk kez yolcu testi yapıldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:19
İstanbul Yeni Havalimanında ilk yolcu testi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılacağının açıklamasının ardından havalimanında da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni Havalimanı'nda ilk kez yolcutesti gerçekleştirildi.

Ellerinde valizlerle kuyruğa girdiler

Türk Hava Yolları’nın büyük taşınmayı gerçekleştirecek ekibi, sabah valizlerini alıp yeni havaalanına geldiler. Yolcu kabul bankolarının önünde ellerinde valizleri ile kuyruğa giren THY ekibi, İGA tarafından kullanıma alınan bilgi işlem alt yapısını test etti.

THY çalışanları ilk önce yolcu gibi bankoların önünde kuyruk oluşturdu, yolcu kayıt kabul işlemlerini yine THY personeli yaptı. TK 6902 ve TK 6904 sefer kodları verilen uçuşun bilgileri, bilgisayar ekranları ve uçuş bilgi panolarına yansıtıldı. Bu arada bagaj gönderme sistemleri de test edildi. Kontuvarlar çalıştırıldı.

Yaşanan sıkıntıları tek tek rapor altına alan Türk Hava Yolları ekibi, ilk günkü çalışmadan olumlu not verdiler. Öte yandan ilk yolcu testi de fotoğraf karalerine yansıdı. Fotoğraflarda THY çalışanları valizleriyle bankolar önünde kuyruk oluşturması ve bagaj teslimi yapmaları görülüyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:19
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