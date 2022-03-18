  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor
Gündem

İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kaza nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor. Yaralılara sağlık personelince müdahale ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 16:04:00 -
İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametine ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda kamyon, tır ve otomobilin karıştığı kaza nedeniyle otoyolun her 2 istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Kaynaşlı ve Abant kavşaklarından D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Yaralılara sağlık personeli tarafından müdahale ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay