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Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya’dan merhum Başbakan Menderes için paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs’ın yıl dönümü nedeniyle merhum Başbakan Adnan Mendres’i anan bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:05:58 -
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan merhum Başbakan Menderes için paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs’ın yıl dönümü nedeniyle merhum Başbakan Adnan Mendres’i anan bir paylaşımda bulundu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Mayıs’ın yıl dönümü nedeniyle merhum Başbakan Adnan Mendres’i anan bir paylaşımda bulundu. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden, “Milletin sinesindesiniz... Mekanınız cennet olsun, sayın başbakanım” ifadeleriyle film paylaşan Vali Yerlikaya, "#AdnanMenderes #27Mayıs #1960Darbesi #Yassıada" etiketlerini kullandı.

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