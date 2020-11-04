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Aktüel İstanbul Valisi Yerlikaya:"60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek"
Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya:"60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:26:16 -
İstanbul Valisi Yerlikaya:"60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek"
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