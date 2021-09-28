İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 112’ye gelen çağrıların yüzde 55’i asılsız çıkıyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 112 Acil Çağrı Merkezi’ne günde yaklaşık 55 bin çağrı geldiğini ve bunların yüzde 55’inin asılsız olduğunu duyurdu.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimiz günde yaklaşık 55 bin çağrı alıyor. Bu acil çağrıların yüzde 55’i ise asılsız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken 112’yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim” ifadelerini kullandı. Yerlikaya paylaşımına 112 Acil Çağrı Merkezi’nden bir görüntü de ekledi.