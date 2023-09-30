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Gündem İstanbul Valiliği uyardı! Akşam saatlerine dikkat
Gündem

İstanbul Valiliği uyardı! Akşam saatlerine dikkat

Yeniakit Publisher
2023-09-30 14:08:00 -
İstanbul Valiliği uyardı! Akşam saatlerine dikkat

İstanbul Valiliği, kentte yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların pazar günü akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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