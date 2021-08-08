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Yaşam İstanbul su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelir?
Yaşam

İstanbul su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelir?

Bağcılar ne zaman sular gelir? İstanbul'da zaman zaman bakım ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanabiliyor. İstanbullular su kesintilerinin ne zaman son bulacağını merak ediyor. Küçükçekmece sular kaçta gelir? Sarıyer sular kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-08-08 17:30:00 -
İstanbul su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelir?

İstanbullular 8 Ağustos Pazar günü bazı mahalleleri etkileyen su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, Bağcılar’da sular kaça kadar yok? İstanbul sular ne zamana gelir?

İstanbul su kesintisi | İstanbul sular ne zaman gelir?

8 Ağustos Pazar günü arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelere su verilmiyor. Güncel su kesintisi bilgileri şöyle:

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