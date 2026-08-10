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Gündem İstanbul Stratejik Düşünce Eğitim Sağlık ve Araştırmalar Vakfı Başkanı Mustafa Şatıroğlu: Ağustos ve Turkuaz!
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İstanbul Stratejik Düşünce Eğitim Sağlık ve Araştırmalar Vakfı Başkanı Mustafa Şatıroğlu: Ağustos ve Turkuaz!

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İstanbul Stratejik Düşünce Eğitim Sağlık ve Araştırmalar Vakfı Başkanı Mustafa Şatıroğlu: Ağustos ve Turkuaz!

İstanbul Stratejik Düşünce Eğitim Sağlık ve Araştırmalar Vakfı Başkanı Mustafa Şatıroğlu "Ağustos ve Turkuaz!" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tarihi nitelikteki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na imza attı.

İstanbul Stratejik Düşünce Eğitim Sağlık ve Araştırmalar Vakfı Başkanı Mustafa Şatıroğlu Mekke Anlaşması ile ilgili kaleme aldığı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

 

"Ağustos ve Turkuaz!" başlıklı yazısı şöyle:

AYLARDAN AĞUSTOS

GÜNLERDEN CUMA,GÜN DOĞMADAN EVVEL İKLİM-İ RUM’A!

BOZKURTLAR ORDUSU GEÇTİ HUCUMA,

YENİ BİR ŞEVK İLE GÜRLEDİ GÖKLER!..

YA ALLAH…BİSMİLLAH…ALLAHU EKBER!

Evet dostlarım!

Türkiye Suudi Arabistan ve Pakistan’ın bu mübarek zafer ayımızda mübarek bir günde ve mübarek bir mekânda kıblegâhımız Mekke’de tarihin seyrini değiştirecek çok önemli bir anlaşmaya imza attılar…

İnşallah bu anlaşmaya önemli diğer Müslüman ülkeler de katılacaklar ve bunu takiben Kalkınma yolu anlaşması ile MEKKE ANLAŞMASI’NI taçlandıracaklardır…

Şimdi dünyanın baş belası siyonistler ve itrail düşünsün!..


Tüyü bitmemiş mazlum milletlerin, Gazze’nin, Suriye’nin, Doğu Türkistan’ın, Myanmar’ın, Keşmir’in, Kırımın, Sudan’ın Lübnan’ın, Bosna’nın mazlumları ile Yunan palikaryasının zulmettiği ve katlettiği her canlının hesabı tek tek sorulacaktır…

Dünyaya nizam vermeye çalışan haydutlar 150 yıldan beri İslam Dünyasını ve İnsanlığı inim inim inletmektedir… Ancak keser dönecek sap dönecek ve bir gün gelecek hesaplar dönecektir ve hesaplar görülecektir!..

Bu güzel ağustos ayının mübarek cuma günü atılan bu imzalar, Kadir-i Mutlak İradenin bir tecellisidir…

Aziz milletimize atalarımızdan gelen armağanlardan biri daha mucizevi bir tevafukla tecelli etmiştir…

Bu tarihi anlaşmanın çok kıymetli mimarlarını kutlamak boynumuza borçtur… Sağ olsunlar, var olsunlar!..
Burada Türkiye olarak muhteşem askeri ve savunma sanayi gücü ile Pakistan’ın Nükleer gücü, Suudi Arabistan’ın petrol ve finans gücü bir araya gelmiştir…

 

Bu muazzam güçlerin bir araya gelmesinde elbette en büyük pay; T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a ait… Bu sonuca ulaşmada büyük bir stratejik akıl, planlama ve zamanlamanın çok ince bir politikanın eseri mevcuttur…

Kendisi özel bir takdiri ve teşekkürü fazlası ile hak ediyor…Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’da elbette büyük takdir ve teşekküre mazhar oldular…

Her üç lider de aslında tarihin güzel bir cilvesine mazhar olmuşlardır ve merhum İslam İş birliği Teşkilatının öncüsü Kral Faysal’ın aziz ruhunu şâd etmişlerdir…

Bizler de bu mübarek günün sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz…Tarihe bu mübarek ayda nice altın sayfalar ve zaferler kazandıran aziz Atalarımızın izinden uygun adımlarla yürümenin heyecanı içindeyiz…

ASLINDA AĞUSTOS AYININ ADININ

TÜRKÇELEŞTİRİLMESİNİN ZAMANI

GELMEDİMİ?..

En azından ağustos ayı yerine “Turkuaz”ayı denilmesi daha uygun olması gerekmez mi?

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