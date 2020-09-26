İstanbul seferi yapan yolcu otobüsüne koronavirüs cezası
Bartın'da ölümcül koronavirüs temaslı 2 kişiye bilet satan firmaya ait otobüs, 10 gün süre ile seferlerden men edildi.
Edinilen bilgilere göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.
Denetimlerde bir firmaya ait otobüsün ölümcül koronavirüs temaslı iki yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi.
Bartın-İstanbul seferini yapan otobüsteki 2 yolcu, Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca koronavirüs karantinası yurduna yerleştirildi.
Söz konusu firmaya ait yolcu otobüsü de 10 gün süreyle seferlerden men edildi.