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Gündem İstanbul seferi yapan yolcu otobüsüne koronavirüs cezası
Gündem

İstanbul seferi yapan yolcu otobüsüne koronavirüs cezası

Bartın'da ölümcül koronavirüs temaslı 2 kişiye bilet satan firmaya ait otobüs, 10 gün süre ile seferlerden men edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:22:00 -
İstanbul seferi yapan yolcu otobüsüne koronavirüs cezası

Edinilen bilgilere göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli ekipler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

Denetimlerde bir firmaya ait otobüsün ölümcül koronavirüs temaslı iki yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi.

Bartın-İstanbul seferini yapan otobüsteki 2 yolcu, Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca koronavirüs karantinası yurduna yerleştirildi.

Söz konusu firmaya ait yolcu otobüsü de 10 gün süreyle seferlerden men edildi.

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