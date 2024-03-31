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Gündem İstanbul-Sandık yemini ederek göreve başladılar
Gündem

İstanbul-Sandık yemini ederek göreve başladılar

Yeniakit Publisher
2024-03-31 07:16:00 -
İstanbul-Sandık yemini ederek göreve başladılar

İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı.

İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Üsküdar, Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kağıthane Aşık Veysel İlkokulu'nda oy verme işlemi başlamadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

 

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