İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacak. İlana konu olan kadrolar tam zamanlı.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)

Kimlik Fotokopisi,

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu onaylı denkliğini gösterir belgenin fotokopisi

Doçentlik Belgesi

Yabancı Dil Belgesi

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 4 takım, Profesör başvuruları için 6 takım yayın dosyası (USB Harici Bellek şeklinde)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

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