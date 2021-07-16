  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yüzde 52 ile seçilenlerin değil, bir avuç zorbanın istediği oldu… Bir rektör bile atayamayan ‘diktatör’!

Sağlık Bakanı'ndan yerli aşı müjdesi! Bugün başladı

BioNTech ve Sinovac karşılaştırıldı! 10 kat daha fazla çıktı

TRT’den Gönül Dağı sürprizi! 2. Tanıtım rekor kırdı

Simpsonlar şok etti! Dünyanın ağzı açık kaldı

MSB açıkladı! Üs Bölgesi'ne ateş ettiler… 7’si öldürüldü

Libya'dan kritik açıklama: O askerlerin ülkede olmaları tehlike oluşturuyor

Gazeteci Yazar Fehmi Çalmuk Akit’e o geceyi anlattı Ya bu musibeti defet, ya kıyamımızı büyüt ya Rabbi

MIT’nin 50 yıl önceki tahmini korkuttu! Tarih verildi… Yeni sonuçlar

Dünyayı sarsan suikast sonrası ABD bölgeye asker gönderecek mi? Joe Biden açıkladı
Bülent Turan'dan OHAL açıklaması
Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
Endonezya'da yer yerinden oynadı! 9 ölü
İnsanlık görün! Türkiye'den Avrupa ülkesine yardım eli
Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:21:00 -
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacak.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay