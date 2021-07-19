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Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı alınacak
Ekonomi

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı alınacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 14:40:00 -
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Rumeli Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecek.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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