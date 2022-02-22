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Gündem Başkent merkezli 25 ilde FETÖ soruşturmalarında 76 gözaltı kararı
Gündem

Başkent merkezli 25 ilde FETÖ soruşturmalarında 76 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2 ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında örgütün mahrem hizmetler yapılanmasında oldukları iddiasıyla 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 09:27:00 - 2022-02-22 09:29:44
Başkent merkezli 25 ilde FETÖ soruşturmalarında 76 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve adalet teşkilatı içinde yuvalanan FETÖ mensuplarına yönelik 2 ayrı soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında yuvalanan 11'i astsubay rütbesinde görevli, 2'si ihraç, 10'u emekli ve 3'ü daha önce ayrılmış toplam 26 mahrem imam tespit edildi.

Başka bir soruşturmada ise adalet teşkilatına sızarak örgütlenen, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu saptanan 50 zanlı belirlendi.

Ankara merkezli 25 ilde 76 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Kumar şeytan işi bir pisliktir gerçek yasa koyucu Allah olduğu bilindiğinden yasal olanı olamaz zaten. Allahın sınırları gözetilmelidir ki Allah yolunda olunsun bu yolda olan hizmet hayır olarak dönsün başarı övünç olsun yoksa bozgunculuğun kendisi ve batıl bir mücadele olur. Polis yasal dediğinin (yasal kumar yasal içki yasal fuhuş) koruyucusu yasal olmayanın düşmanıdır
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