  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
Aktüel

İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 07:46:00 -
İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İstanbul merkezli 33 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 118 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştüğü belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aralarında muvazzaf ve ihraç askerler ile sivillerin de bulunduğu 118 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken adreslerde aramalar yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı
Dünya

Suudi Arabistan'ın çılgın projesi tanıtıldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın uluslararası arenada oluşturduğu olumsuz tabloyu y..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Sözde genel başkanının sancısı budur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu.
Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı
Spor

Mesut Özil en sevdiği 3 diziyi açıkladı! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'nin son günlerde transfer gündeminde bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil, takipçisinin 'Hangi dizileri seviyorsun?' sorusuna verdi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay