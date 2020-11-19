İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) maddi destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 kişiden 28'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüte himmet, burs ve zekat adı altında maddi destek sağladığı tespit edilen 38 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 28'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve dijital malzemeye el konuldu.

Zanlıların polis teşkilatındaki gözaltılarının devam ettiği, kaçan 10 kişinin yakalanması için çalışmaların yapıldığı bildirildi.

Şüphelilerin geçtiğimiz dönemde topladıkları 51 milyon 900 bin lirayı FETÖ'ye bağlı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan vakıf, dernek, kurum ve kuruluşlara aktardıkları ve bu kurumlar aracılığıyla örgütün Gabon'daki organizasyonunu finanse ettikleri iddia edildi.