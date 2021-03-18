  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon
Aktüel

İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 16 ilde, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 75 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 09:59:00 -
İstanbul merkezli 16 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında,"Poyrazköy 1-2", "Amirallere Suikast 1-2", "Kafes Eylem Planı" ve "ÇEV/ÇYDD" kumpas soruşturmaları olarak bilinen dava dosyalarının hazırlanmasında yer alan farklı rütbelerdeki 75 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 67'si ihraç, 1'i emekli ve 7'si aktif görevdeki 75 kişinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 16 ilde başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında çok sayıda şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir siz eksiktiniz! 'Gergerlioğlu'nun yanındayız'
Gündem

Bir siz eksiktiniz! 'Gergerlioğlu'nun yanındayız'

Her fırsatta terör odaklarının yanında olup destek veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) terör sevici HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek ..
ABD'li isimden skandal açıklama: Türk ordusu bunu yaparsa felaket olur!
Gündem

ABD'li isimden skandal açıklama: Türk ordusu bunu yaparsa felaket olur!

ABD'li uzman Peter Suciu, Rus yapımı beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarının Türk ordusunun envanterine katılmasının NATO için kabus anlamına ..
Fatih Erbakan'dan olay andımız açıklaması: Merhum Hocamız da...
Siyaset

Fatih Erbakan'dan olay andımız açıklaması: Merhum Hocamız da...

Hüda Par Genel Başkanı İshak Sağlam, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay