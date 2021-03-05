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Yaşam İstanbul koronavirüs vaka sayısı son durum | İstanbul’da vakalar artıyor mu?
Yaşam

İstanbul koronavirüs vaka sayısı son durum | İstanbul’da vakalar artıyor mu?

İstanbul güncel vaka sayısı | Koronavirüs salgınında yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi. Peki, İstanbul’da kaç vaka var? İstanbul normalleşme adımları kaldırılacak mı? İstanbul korona yasakları dönecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 20:18:00 -
İstanbul koronavirüs vaka sayısı son durum | İstanbul’da vakalar artıyor mu?

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kalmak üzere. Ülkemizde 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemine geçildi. İstanbul risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul’da pek çok kısıtlama kaldırıldı. Sıcak ve güzel havayı fırsat bilenler ise son günlerde deniz kenarlarına, kafelere akın etmeye başladı. Peki, İstanbul’da korona yasakları geri döner mi?

İstanbul koronavirüs vaka sayısı son durum | İstanbul’da vakalar artıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstanbul hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, “İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız” dedi.

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