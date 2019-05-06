İstanbul kararı öncesi YSK önünde hareketlilik

YSK, İstanbul'da seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin kararı için saat 14:30'da toplandı. Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar nedeniyle Ankara emniyeti, YSK binası çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Süreç nasıl işleyecek?

Toplantıda sırasıyla AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti temsilcileri iddialarla ilgili 'sunum' yapacaklar. Bu sunumların bitmesinin ardında da YSK heyeti kapalı kapılar ardında iddiaları masaya yatıracak. Sürecin 12 ila 72 saat sürmesi bekleniyor. Bu da nihai kararın Çarşamba gününe sarkması anlamına geliyor.

Güvenlik tedbirlerini arttırıldı

Sosyal medyada YSK ile ilgili kışkırtıcı ve provokatif paylaşımlardan dolayı Ankara emniyeti YSK binası çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı. YSK binasının önünde nöbet tutan polislere ek olarak çevik kuvvet ekibi sevk edildi.