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Aktüel İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19'a ilişkin mesai düzenlemesi için toplandı
Aktüel

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19'a ilişkin mesai düzenlemesi için toplandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığındaki toplantıda, Kovid-19'a ilişkin yürütülen çalışmalar ile sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri değerlendirilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:39:02 -
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19'a ilişkin mesai düzenlemesi için toplandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yapılan çalışmaların yanı sıra sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri değerlendirilecek.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, saat 14.00'te İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılacak basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Yerlikaya, kamuda esnek çalışmaya geçilmesinin ardından bir süredir özel sektör ve sanayi kuruluşlarıyla da çeşitli görüşmeler yürütüyordu.

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