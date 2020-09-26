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Gündem İstanbul için müjde niteliğinde koronavirüs açıklaması
Gündem

İstanbul için müjde niteliğinde koronavirüs açıklaması

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüsle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "İstanbul’da işler iyi gidiyor. Son bir haftada İstanbul’daki günlük vaka sayılarında düzenli bir düşüş eğilimi var" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:26:00 -
İstanbul için müjde niteliğinde koronavirüs açıklaması

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyada ve ülkemizde etkisini gösteriyor.

Son günlerde Türkiye genelinde artış gösteren vakaların ardından 81 ilde yeni tedbirler uygulmaya sokulmuştu.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun yaptığı açıklama İstanbul için müjde niteliğinde...

Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde 'Kış nasıl geçecek' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "sağlam kaynaklardan aldığım bilgiyi paylaşmak istiyorum" diye başladı.

'İstanbul’da işler iyi gidiyor'

Osman Müftüoğlu, "Her akşam o turkuvaz zeminde izlediğimiz COVID-19 rakamları içimizi karartmaya devam ediyor ama bugün sizinle sağlam kaynaklardan aldığım önemli ve güzel bir bilgiyi de paylaşmak, içinizi biraz olsun ferahlatmak istiyorum. Haber şu: İstanbul’da işler iyi gidiyor. Son bir haftada İstanbul’daki günlük vaka sayılarında düzenli bir düşüş eğilimi var. Bunda İstanbul Valiliği’nin aldığı önemli kararların ve valilikle yerel yöneticilerin birlikte çalışmaya başlamalarının ciddi bir katkısı olduğu kesin. Ayrıca İstanbul’da görevli filyasyon takımları müthiş bir özveri ve randımanla çalışıyor. Resmi kurumlarda uygulamaya geçilen HES kodu sürecinden de asla taviz verilmiyor." dedi.

Yazısının devamında "İstanbul’da yönetim de vatandaş da işi ciddiye almış" diyen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerarası trafik için de ciddi HES kodu tedbirleri alınmış. İstanbul’a giriş yapan her otobüs için trafik polisleri HES kodu kontrolleri yapıyor. Kısacası İstanbul’da yönetim de vatandaş da işi ciddiye almış"

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