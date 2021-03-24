İstanbul için kar yağışı uyarısı
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının yarın sabah saatlerinde tekrar başlayacağı kaydedildi.
İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süre içerisinde etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı.
A Haber muhabiri Emirhan Ergen, İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yarın (25 Mart 2021) sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını söyledi.
İstanbul'da hava sıcaklıkları artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava dalgasının hafta sonu itibariyle sona ereceği ve sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.