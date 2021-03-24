  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul için kar yağışı uyarısı
Aktüel

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının yarın sabah saatlerinde tekrar başlayacağı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 18:39:00 -
İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süre içerisinde etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı.

A Haber muhabiri Emirhan Ergen, İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yarın (25 Mart 2021) sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını söyledi.

İstanbul'da hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava dalgasının hafta sonu itibariyle sona ereceği ve sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgeye yeniden gelip Türkiye'ye küstah çağrıyı yaptılar: Ülkeden çekilin
Dünya

Bölgeye yeniden gelip Türkiye'ye küstah çağrıyı yaptılar: Ülkeden çekilin

Libya'da çatışma sürecinde darbeci Halife Hafter'e destek veren Fransa'dan Türkiye'ye yönelik skandal bir çağrı geldi.
Türkiye kararını verdi! Son anket sonuçları yayınlandı
Siyaset

Türkiye kararını verdi! Son anket sonuçları yayınlandı

Optimar tarafından yapılan son anket sonuçlarında AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, yüzde 50 oy aldı.
Azerbaycan’dan büyük buluş! Dünyanın gözü orada
Dünya

Azerbaycan’dan büyük buluş! Dünyanın gözü orada

Gardaş Azerbaycan’ın 'Şafak-Asiman' yatağında doğal gaz rezervi bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay