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Gündem İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Bakın kim çıktı
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Bakın kim çıktı

Terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı olduğu belirtilen şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Daha önce de Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan şahıs sınır dışı edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 15:59:00 -
İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Bakın kim çıktı

İstanbul Havalimanı'nda 2 Ağustos pazartesi günü saat 14.00'da pasaport kontrolünde, Rus uyruklu U.D. ismine düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan kişinin Rus uyruklu Abu Umar D. olduğu tespit edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle geçen yıl Türkiye'den sınır dışı edilen Abu Umar D.'nin , Mısır'ın başkenti Kahire'den geldiği, sahte pasaportu da Gana'dan kargo yoluyla temin ettiği belirlendi.

Bu yıl içinde de normal yollarla birçok kez Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanıp geri gönderildiği tespit edilen şüpheli A.U.D, yasal işlemlerin ardından tekrar sınır dışı edildi.

Şüphelinin havalimanından Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelmesi ve gözaltına alınma görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

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