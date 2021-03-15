İstanbul Gaziosmanpaşa'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
Gaziosmanpaşa'da bir binanın birinci katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.
Doğalgaz patlaması
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.