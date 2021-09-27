İstanbul Filarmoni Derneği rezaleti sunar: Müzik Yaşamdır 'Böyle taciz görülmedi!'

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna'nın asistanı Dilacan Ö., Tuna'nın tacizine uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Sözlü ve fiziksel taciz iddiası

24 yaşındaki Dilacan Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, dernekte 16 Ağustos’ta çalışmaya başladığını, 6 Eylül'de Atilla T. tarafından atılan mesaj ile iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiğini söyledi. Dilacan Ö., çalıştığı süre boyunca Atilla T.’nin, sözlü ve fiziksel tacizine uğradığını iddia etti.

Taciz içerikli şartlarla 'editör ol' teklifi

Dilacan Ö., Atilla Tuna ile iş yeri dışındaki bir görüşmesinde alkol almaya zorlandığını da ifade etti. Dilacan Ö. öte yandan Tuna'nın kendisinden, derneğin çıkartmayı planladığı dergide "editör" olarak çalışmasını istediğini, ancak bunun için "taciz" içerikli bazı şartları olduğunu aktardı.

Dilacan Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede şu ifadeleri kullandı: "Kariyerimin başında, henüz ilk işimde, hem yöneticim olduğu hem de önceden bildiğim için güven duyduğum bir kişi tarafından yapılan bu hareketler benim için oldukça üzücüdür. Daha önce pek çok kişiye karşı benzer şeyler yaptığını bu olay sonrasında öğrendiğim Atilla T.’nin başka bir genç kadına karşı herhangi bir cinsel suç işlememesi için talep ve temennim kendisinin cezalandırılmasıdır."

Dilekçede, şüpheli Atilla T.’nin "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna